Trovata morta in casa, si indaga sulle cause

Non rispondeva alle chiamate ed è scattato l'allarme. E quando i Vigili del Fuoco sono entrati in casa la drammatica scoperta: la donna era morta

Donna trovata morta in casa

Il dramma si è consumato venerdì pomeriggio a Magenta. Allarmati del fatto che una donna di 68 anni residente in via Galliano non rispondeva alle chiamate di parenti e amici, è partita la segnalazione al 112. Sul posto, intorno alle 17.30, sono così sopraggiunti sia un'ambulanza sia i Carabinieri sia in Vigili del Fuoco. E sono stati questi ultimi a forzare una finestra pur di entrare in casa e cercare di capire cosa fosse successo. Una volta dentro l'appartamento la drammatica scoperta: la donna di 68 anni era riversa a terra priva di vita.

Sul decesso stanno ora indagando i Carabinieri che dovranno capire se si sia trattato di una morte naturale oppure se sono da seguire altre piste