Trovata morta in casa dai Vigili del fuoco

Trovata morta in casa

E’ successo a Legnano nel tardo pomeriggio di giovedì 2 aprile 2020. La macabra scoperta è stata fatta dai Vigili del fuoco e dalla Polizia locale intervenuti in un appartamento di via Cimarosa, la cui inquilina, una donna di 83 anni, non dava notizie di sé da domenica. L’anziana viveva al terzo piano e la porta era chiusa dall’interno, perciò gli uomini del distaccamento di via Leopardi hanno dovuto rompere i vetri di una finestra per poter entrare nell’alloggio. Qui, l’hanno trovata ormai esanime. Il decesso sarebbe imputabile a cause naturali.

