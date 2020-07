La carcassa bruciata di un cane o di un gatto è stata trovata questa mattina, sabato 25 luglio 2020, a Legnano, nella zona del nuovo ospedale. Difficile capire con precisione di che animale si tratti, visto lo stato di decomposizione in cui si trova l’animale.

Trovata la carcassa bruciata di un animale

A fare la macabra scoperta è stata una donna che si occupa di una colonia felina nei dintorni, la quale ha dato l’allarme a un’altra volontaria, Simona Regazzi, che abita poco distante dal luogo del ritrovamento. E’ quest’ultima a spiegare che la carcassa si trova sul ciglio di una stradina nel boschetto che sorge in prossimità degli orti, nella zona del nuovo ospedale.

Segnalata alla Polizia Locale

“Non è visibile dalla strada, ma il puzzo si avverte distintamente anche a 300 metri di distanza. Ho subito fatto una segnalazione al comando della Polizia locale e mi hanno detto che appena avranno una pattuglia libera la invieranno sul posto”.

Al momento i resti dell’animale non sono ancora stati rimossi. Alcuni residenti della zona intanto hanno ricordato di aver visto un piccolo incendio, come di sterpaglie, un paio di giorni fa. Non è escluso che a bruciare non fossero erbe e rami secchi ma il cadavere del quattrozampe.

