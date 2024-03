Trova una donna morta nell'ascensore: è successo a Legnano.

Nell'ascensore c'era una donna morta

Ha chiamato l'ascensore del palazzo in cui abitava. Quando ha aperto la porta si è trovato davanti ad una scena terribile: una donna riversa a terra, priva di vita. E' quanto successo nel tardo pomeriggio di giovedì 21 marzo 2024 a Legnano. Un uomo che vive in un condominio che si affaccia sulla via Correnti, aveva infatti schiacciato il pulsante dell'ascensore in quanto voleva raggiungere il suo appartamento senza fare le scale. Ma quando è arrivata la cabina, ecco la scoperta: all'interno di vi era una donna, 93 anni, a terra.

La donna era deceduta

Subito è partita la chiamata al 112, sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con un'ambulanza e l'automedica dell'ospedale oltre ad una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano. E' stato constatato il decesso dell'anziana, avvenuto per cause naturali.