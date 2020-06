Trova un portafoglio con 700 euro e lo restituisce: il racconto della donna che si è vista restiturie il tanto prezioso oggetto.

Trova un portafoglio con 700 euro e lo restituisce

Una storia a lieto fine quella della rhodense Maria Rosa Pullano che si è vista recapitare a casa il suo portafoglio «gonfio» senza alcuna mancanza dopo averlo perso poche ore prima.

Maria Rosa nel tardo pomeriggio di venerdì scorso si è recata per una visita privata in via Milano a Rho quando, scesa dalla macchina ed entrata nello studio medico, si è resa conto che le mancava qualcosa: il portafoglio.

« Presa da mille pensieri e con molte cose in mano non mi sono accorta di non averlo con me – racconta la donna – Appena realizzata la mancanza ho chiamato mia figlia che era appena tornata a casa dopo avermi accompagnata. Le ho chiesto di controllare se avessi lasciato il portafoglio in macchina o a casa». La ricerca dell’oggetto smarrito non ho portato i risultati sperati: del portafoglio con all’interno 700 euro e carte di credito neanche l’ombra.

«Ero molto amareggiata per i soldi, i documenti e i ricordi che ripongo lì».

Tornata a casa Maria Rosa ha attivato tutta la famiglia nel cercare nuovamente il «prezioso» oggetto perché, come si dice, la speranza è l’ultima a morire. Ma anche in questo secondo caso la caccia al tesoro si è conclusa con un nulla di fatto.

«Ormai ero rassegnata all’idea di non averlo più indietro. Scoraggiata e amareggiata per l’accaduto ho iniziato subito a pensare a come fare per i documenti. Ho cercato di ricordare cosa ci fosse dentro per fare una sorta di inventario». Si perché come la maggior parte delle persone, donne in particolare, Maria Rosa ha gran parte della sua vita all’interno del portafoglio: foto ricordo, scontrini utili, appunti da ricordare…

«Ero seduta sul divano immersa nei miei pensieri quando è suonato il citofono – continua nel racconto la donna – Con mia grande sorpresa era la Polizia locale». Maria Rosa e la figlia sono immediatamente corse al cancello e in quel momento hanno notato che la vigilessa aveva in mano ciò che stavano cercando da ore: il portafoglio.

Maria Rosa ha chiesto come lo avessero trovato e la Polizia locale ha spiegato «l’odisseico» viaggio del portafoglio. Giuseppe Bertucci infatti, l’eroe di questa storia, stava percorrendo via Milano quando ha notato l’oggetto a terra. Dopo averlo raccolto ha iniziato a cercare informazioni sulla proprietaria. All’interno i documenti riportavano residenze diverse e per questo motivo, armato di tanta voglia di pedalare, si è recato prima in via Ratti e poi in via Pontida. Purtroppo però in entrambi i casi la signora Pullano non abitava più li e allora Giuseppe ha portato l’oggetto alla Polizia locale che si è attivata subito per restituirlo alla legittima proprietaria.

«Un gesto che vale molto, sopratutto in questo periodo di diffidenza generale e crisi economica».

L’onestà è una caratteristica rara, soprattutto nel momento in cui questa non viene sbandierata ai quattro venti. Sì perché Giuseppe, dopo essere stato chiamato da Maria Rosa che lo ha ringraziato calorosamente, non ha voluto nulla in cambio.

