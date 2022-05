Trova e restituisce un portafoglio, perde il suo e glielo riconsegnano

RESCALDINA

Incredibile vicenda avvenuta nella caserma locale dei Carabinieri: il cittadino stava riconsegnando il borsellino smarrito da un anziano quando la moglie di un militare ha trovato il suo perso poco prima

Trova un portafoglio e consegna ai Carabinieri

E' una storia incredibile quella che arriva da Rescaldina. Protagonista della vicenda un cittadino e la moglie di un Carabiniere. Una storia all'insegna dell'altruismo. Tutto è successo nella giornata di venerdì 20 maggio. Il cittadino si trovava nella zona del centro commerciale ex Auchan quando ha notato un portafoglio a terra. Si è avvicinato e ha guardato all'interno: vi erano soldi in contanti e documenti. Non ci ha pensato due volte e ha fatto quello che ognuno dovrebbe fare: recarsi alla Stazione dei Carabinieri e segnalare il tutto. E così ha fatto.

E ritrova anche il suo borsellino

Entrato nella caserma rescaldinese, il cittadino ha spiegato al militare che si trovava all'ingresso cosa era accaduto. I documenti all'interno erano quelli di una persona di Appiano Gentile. Mentre il rescaldinese stava facendo compilare il verbale di ritrovamento al militare, ecco un altro bellissimo gesto: in caserma è entrata una donna, moglie di un Carabiniere, che aveva con sè un borsellino, trovato a terra nel parcheggio. Borsellino che il cittadino altruista, aveva perso senza accorgersene poco prima. E che grazie al gesto della donna, proprio come fatto da lui per l'uomo di Appiano Gentile, ha potuto riappropriarsene.