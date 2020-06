Trova 50 euro e li da al sindaco per i più bisognosi

Trova 50 euro per strada e li da al sindaco per i più bisognosi.

Lunedì una cittadina di San Giorgio su Legano ha travato per strada 50 euro. La donna, non potendo risalire, per ovvi motivi, al proprietario dei soldi, al posto che tenerseli ha deciso di donarli al sindaco per i più bisognosi. A dare la notizi è proprio il primo cittadini sangiorgese con un post su Facebook. La donna si è palesata come “Cittadina Sangiorgese qualunque” e, allegato alla donazione, un messaggio con su scritto: “Buongiorno, Sindaco, Lunedì scorso per strada ho trovato 50 euro vorrei consegnarle a Lei in modo che arrivino a una persona veramente bisognosa.” Walter Cecchin ha commentato “Grazie San Giorgio perché ogni giorno mi stupisci sempre più attraverso il cuore e il senso civico di tanti cittadini”.

