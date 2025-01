Troppo freddo nelle aule: protestano gli studenti del Liceo Quasimodo

Situazione critica al Liceo Quasimodo di Magenta, dove dal rientro in classe martedì 7 gennaio è montata la protesta degli studenti a causa della temperatura all'interno delle aule scolastiche; a detta loro troppo bassa per poter garantire un regolare svolgimento delle lezioni.

Sono stati gli stessi ragazzi a spiegare ai giornali le loro richieste, specificando come tale scenario non sia purtroppo nuova all'interno dell'istituto:

Problematiche simili anche nella giornata di mercoledì 8 gennaio con analoghe proteste da parte degli studenti, che hanno inoltre segnalato il cedimento di un pannello del controsoffitto in uno dei corridoi della scuola. Sia per quest'ultima questione che per quella del riscaldamento è intervenuta in giornata con un chiarimento la preside Donata Barbaglia:

"Non fa freddo a scuola. I termosifoni funzionano e non c'è un'emergenza. Ieri la caldaia non è partita in tempo perché era in blocco, ma poi il comune l'ha fatta ripartire alle 8 e da allora funziona. Anche per i controsoffitti non stanno crollando, c'era solo una perdita in uno sfiato e siccome i pannelli sono di polistirolo si è impregnato, ma noi avevamo già transennato l'area e non è successo niente. Adesso i pannelli bagnati li hanno tolti e ne rimetteranno di nuovi".