Troppo caldo i sacerdoti chiedono al Comune di anticipare i funerali dalle 14 alle 11.15

Temperature alte in arrivo per la prossima settimana, i sacerdoti di Rho corrono ai ripari e chiedono all'amministrazione comunale di anticipare i funerali delle 14 alle 11.15 del mattino.

Una lettera scritta al sindaco dal prevosto don Frova a nome di tutti i parroci

«In considerazione delle elevate temperatura del periodo estivo chiediamo all’amministrazione comunale di “abolire” il funerale delle 14 e anticiparlo alle 11.15, questo per i mesi di giugno, luglio e agosto». Questa la richiesta fatta dai parroci della città tramite il prevosto don Gianluigi Frova. Attualmente i funerali in città sono celebrati alle 10, alle 14 e alle 15.15. La richiesta dei sacerdoti è invece quella di poterli celebrare alle 9.45; 11.15 e alle 15.15.

La giunta approva la richiesta e ipotizza di celebrare da settembre a maggio due funerali al mattino

Oltre ad aver accettato la proposta dei parroci, la giunta guidata dal sindaco Andrea Orlandi ha optato anche, per i mesi da settembre a maggio di celebrare il funerale del mattino alle 9.45 in alternativa al funerale delle 10 avendo così la possibilità di celebrare due riti funebri, alle 9.45 e alle 11. Amministrazione comunale che ha considerato anche la possibilità di celebrare due funerali allo stesso orario previa verifica di fattibilità tecnica, limitatamente al caso in cui, dopo il rito funebre, è prevista la sepoltura nei cimiteri cittadini di uno solo dei due defunti, fatti salvi casi eccezionali per i quali potrà essere autorizzata dall’amministrazione comunale, in accordo con la società, la celebrazione di due funerali allo stesso orario, pur essendo programmata per entrambi i defunti la sepoltura nei cimiteri cittadini