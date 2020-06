Troppo alcol, raffica di intossicazioni etiliche SIRENE DI NOTTE

Troppo alcol e ambulanze impegnate a soccorrere chi aveva alzato eccessivamente il gomito.

Troppo alcol a Legnano, Sedriano e Rho

Per molti è stato un sabato sera di eccessi, a giudicare dagli interventi dei mezzi di soccorso inviati dalla centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza a prestare aiuto a pazienti (di tutte le età) in preda a malori dovuti a intossicazioni etiliche.

Due i casi a Legnano, peraltro nel giro di pochi minuti. Alle 23.36 un’ambulanza della Sos Mozzate è stata inviata in codice giallo in via dei Frassini per soccorrere un 22enne: fortunatamente le condizioni del giovane erano meno preoccupanti del previsto ed è stato trasportato all’ospedale cittadino in codice verde. Erano le 23.49 quando un mezzo della Croce rossa di Legnano è intervenuto invece in via Rossini: dopo aver prestato il primo soccorso a un uomo di 41 anni, lo ha trasferito all’ospedale di Castellanza in codice giallo.

Stesso copione all’1.02, questa volta a Sedriano: un’ambulanza della Croce bianca cittadina è intervenuta in via Garibaldi: a lamentare i sintomi di un’intossicazione etilica in questo caso era una ragazza di 19 anni, per la quale non è stato necessario il ricovero in ospedale.

All’1.41, a Rho, un mezzo di Rhosoccorso è stato inviato in corso Garibaldi in codice giallo: la chiamata al 112 è scattata per una 24enne. La giovane è stata portata all’ospedale cittadino in codice verde.

