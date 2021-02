Troppi contagi, il sindaco chiude la scuola primaria

Troppi contagi tra alunni e personale docente, chiude la scuola primaria Tarra di Busto Garolfo.

Lo ha deciso il sindaco Susanna Biondi che proprio oggi, domenica 28 febbraio 2021, ha emesso un’ordinanza “contingibile e urgente” con la quale sospende le lezioni in presenza nel plesso di via 25 Aprile a partire da lunedì 1 e fino a venerdì 5 marzo compreso. Già cinque (su 15) le classi poste in quarantena dall’Ats. Sentite quest’ultima e la Prefettura di Milano, in accordo con la dirigenza scolastica, Biondi ha disposto la chiusura della scuola “al fine di contenere la diffusione dei contagi e a tutela della salute pubblica in ottemperanza alle prescrizioni del Dpcm del 14 gennaio 2021 inerente il contenimento dell’emergenza da Covid-19”.