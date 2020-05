Troppe persone, fontanile Serbelloni nuovamente chiuso

Troppe persone, il parco del Fontanile Serbelloni nuovamente chiuso. Come purtroppo prevedibile, è durata solo una settimana la riapertura del Fontanile Serbelloni, la vasta area verde fra Pregnana e Rho.

Fontanile Serbelloni nuovamente chiuso

l sindaco Angelo Bosani martedì 12 ha infatti firmato l’ordinanza con cui vieta nuovamente l’accesso al parco del fontanile. “Durante il fine settimana mi sono state inviate numerose segnalazioni relative a comportamenti non corretti nell’utilizzo dei parchi cittadini”.

Troppe persone

“In particolare la Polizia Locale e i Carabinieri sono intervenuti diverse volte presso il parco del Fontanile Serbelloni e altri interventi, anche della Protezione Civile, sono stati effettuati per controllare i parchi di via dei Rovedi e via Gallarate. Al Fontanile diverse famiglie e gruppi di persone avevano organizzato grigliate e pic nic” ha scritto il sindaco. Quando invece, la riapertura parlava esplicitamente solo aree riaperte al transito o all’attività motoria.

Cancelli chiusi

L’appello all’autolimitazione almeno per qualche settimana non è quindi stato recepito dai tutti i cittadini, e il risultato è che il parco chiude nuovamente per tutti, almeno per una settimana. Al contempo l’ordinanza vieta l’utilizzo nelle ore notturne dei parchi di via dei Rovedi e via Gallarate.

