Tromba d'aria tra Rho e Pregnana: la furia del vento sradica gli alberi e scoperchia i tetti

Una tromba d'aria si è abbattuta nel pomeriggio di ieri, venerdì 22 settembre nella zona tra Rho e Pregnana. Il maltempo, iniziato già in mattinata, si è aggravato intorno alle 17.

Impegnativo il lavoro dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza le aree dove ci sono strutture pericolanti e alberi caduti, e per tagliare rami che potrebbero staccarsi.

Tromba d'aria tra Rho e Pregnana

Decine gli alberi abbattuti dalla furia del vento che hanno distrutto auto e bloccato la circolazione, tetti scoperchiati e recinzioni distrutte. Sono questi i risultati della tromba d'aria che ieri, venerdì 22 settembre, intorno alle 17 si è abbattuta in alcune zone di Pregnana Milanese e Rho, causando ingenti danni dove è passata. La direzione regionale dei Vigili del fuoco ha segnalato una cinquantina di richieste di soccorso per allagamenti, alberi sradicati e rimozioni di parti pericolanti: in campo 6 mezzi del Comando di Milano tra Vigili permanenti (Rho, Legnano e sede centrale ) e volontari di Inveruno, Magenta e Corbetta per un totale di 30 uomini.

E per oggi prevista una nuova perturbazione con allerta arancione, in particolare sui settori centro-orientali della Lombardia.

I danni a Rho

A Rho è una vera ecatombe di alberi. "Ci siamo spaventati tantissimo, io non ho mai avuto una paura così - dice una residente di via Aldo Moro dove si contano numerosi alberi abbattuti - Ho visto un tornado e tegole che volavano dappertutto". La tromba d'aria è infatti passata per la zona di corso Europa, colpendo anche le vie limitrofe. Intere vie sono state chiuse al traffico per via degli alberi sradicati che occupavano l'intera carreggiata. Ma il vento forte non ha colpito solo gli arbusti: molti i tetti di capannoni scoperchiati e allagamenti, oltre ad alcune tensostrutture completamente divelte. Sono volate anche tegole e recinzioni. Numerose auto sono state colpite e danneggiate dal crollo degli alberi. Ci vorranno settimane per ripulire tutto.

Colpita anche Pregnana Milanese

A Pregnana Milanese alberi sradicati, vetri rotti, scuole evacuate e auto spostate dalla furia del vento e danni a coperture, recinzioni, automobili, giardini pubblici e privati.. La tromba d'aria ha percorso buona parte della città passando per la zona di via Po', via Genova, passando per la la scuola e l'oratorio. Decine le case e le ditte che si sono ritrovati con tetti scoperchiati o molto danneggiati. Fortunatamente si sono verificati solo danni a cose e nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sono rimaste coinvolte anche molte ditte tra cui la Sacchital: il muro esterno e parte del tetto sono stati danneggiati ma nessuno è rimasto ferito. Sono in corso le verifiche per la sicurezza. Lunedì l'attività lavorativa riprenderà regolarmente.

Dopo la tromba d'aria i cittadini si sono immediatamente riversati in strada per collaborare con forze dell'Ordine, personale comunale, Polizia Locale, ai Vigili del Fuoco, Carabinieri, Protezione Civile e rimettere in sesto la città.

"Da oggi si proseguirà con il lavoro di ripristino e messa in sicurezza nei parchi e nelle aree pubbliche interessate dai danni, tra cui i giardini della scuola primaria e della scuola dell'infanzia - fa sapere il Comune - A tal proposito si ringrazia anche il personale scolastico che ha gestito questo momento delicato di emergenza insieme a bambine e bambini".