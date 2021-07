Violento nubifragio nell'Ovest Milano: a Sedriano la copertura di un tetto sradicata da una tromba d'aria. Un albero crolla sulla recinzione del parco delle scuole

Tromba d'aria a Sedriano: sradicato il tetto di una palazzina

Il violento nubifragio che si è abbattuto sull'Ovest Milano ha fatto danni particolarmente ingenti a Sedriano, dove una tromba d'aria ha sradicato completamente la copertura di un tetto di una palazzina in via IV Novembre. Pezzi del tetto sono finiti in strada, danneggiando alcune vetture. Altre parti sono state portate dal vento fino alla vicina via 2 Giugno. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco, per mettere in sicurezza l'area. Non si registrano fortunatamente feriti. In via Europa un albero è crollato in mezzo alla strada, andando ad abbattere la recinzione del parco delle scuole.