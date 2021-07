Trionfo azzurro, 5mila persone in festa a Legnano: traffico bloccato

Trionfo azzurro, 5mila persone in festa per le strade di Legnano.

Trionfo azzurro, Legnano in delirio

Notte movimentata anche nella città del Carroccio per la vittoria dell'Italia agli Europei. Nella zona centrale di Legnano interessata dai festeggiamenti (tra corso Italia, piazza 4 Novembre e largo Tosi), si stima che si siano riversate almeno 5mila persone. A dirlo è il comandante della Polizia Locale Daniele Ruggeri, sul posto insieme al vicequestore Umberto D’Auria. La Polizia Locale ha mobilitato tre pattuglie per complessivi dieci uomini sino alle 3.30. La viabilità era bloccata per il carosello di auto in corso Italia e lungo il Sempione. Dopo le 1.30 la massa di persone è diminuita concentrandosi nella zona delle rotatorie di piazza 4 Novembre e largo Tosi. Dopo le 2.30 i festeggiamenti sono continuati con poche centinaia di persone soltanto in piazza 4 Novembre e fino alle 3.

Un infortunio in corso Italia

Si è registrato anche un piccolo infortunio: poco prima di mezzanotte e mezza, in corso Italia, un 35enne è stato colpito in viso da un petardo. L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza della Croce rossa di Legnano e trasportato in codice verde all'ospedale cittadino.