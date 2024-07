Un uomo di 46 anni senza vita trovato all'interno della sua auto

Un uomo di 46 anni italiano residente a Rho è stato trovato questa mattina intorno alle 7 senza vita all'interno della sua avuto in via Olona alle spalle della stazione di Rho

L'allarme dato da una donna che passava in via Olona

L'allarme è stato dato da una donna che passando in via Olona all'altezza dell'ex fabbrica di vernici Milesi ha notato l'auto con a bordo l'uomo. Subito è scattato l'allarme, sul posto un'ambulanza con i volontari di Rho Soccorso e l'automedica con il personale medico e infermieristico dell'ospedale Sacco

Medici e soccorritori non hanno potuto fare altro se non constatare il decesso del giovane

Medici e soccorritori non hanno però potuto fare altro se non constatare il decesso del giovane. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Rho e i vigili del fuoco chiamati per aprire l'auto dove si trovava il 46enne

Si tratterebbe di un gesto volontario del ragazzo

Da una prima ricostruzione sembrerebbe un gesto volontario dell'uomo che si sarebbe intossicato con il fumo di scarico dell'auto. L'uomo avrebbe anche lasciato una lettera ai famiglia dove spiegherebbe l'insano gesto