Trentenne investito in bicicletta: arriva l'elisoccorso

Un uomo sulla trentina è stato investito in bicicletta questa mattina, 21 marzo 2023, in via Edmondo De Amicis a Rho: sul posto è arrivato l'elisoccorso.

Trentenne investito in bici: arriva l'elisoccorso

Il ragazzo stava percorrendo la pista ciclabile lungo via De Amicis, quando un'automobile in uscita da Casa Magnaghi lo ha investito. L'elicottero è atterrato nel parco davanti ai Carabinieri, in viale Europa.

Sul posto anche la Polizia Locale: il ragazzo si trova al momento all'interno dell'ambulanza in attesa del trasporto in ospedale.

Seguiranno aggiornamenti