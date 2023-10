Trentenne in coma etilico nei boschi: è grave

Trentenne in coma etilico soccorso dal 118: è in gravi condizioni.

Riverso in coma etilico sui sedili della propria auto

E' successo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 ottobre, a Magnago. L'uomo, residente in paese con la famiglia, è stato trovato in stato di incoscienza riverso sui sedili della propria auto nell'area boschiva di via delle Alberine.

I genitori lanciano l'allarme, sul posto la Polizia Locale

A dare l'allarme sono stati i suoi genitori, che avevano fondati motivi per ritenere che il figlio si fosse allontanato da casa con l'intenzione di farla finita. I primi a intervenire sul posto sono stati gli agenti della Polizia Locale. L'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato in codice rosso un'ambulanza della Croce rossa bustocca e in supporto è arrivata anche l'automedica.

Il 30enne è stato portato all'ospedale in codice rosso

Stando ai primi riscontri, il 30enne avrebbe cercato di compiere un insano gesto usando una corda, ma poi avrebbe perso i sensi stordito dalla grande quantità di alcolici assunti. Mentre gli uomini della comandante Paola Portaluppi effettuavano i rilievi del caso, i sanitari hanno trasportato d'urgenza l'uomo al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnano, dov'è arrivato in codice rosso.