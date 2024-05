E' finito in manette a Legnano un 36enne che nascondeva in casa 25 dosi di cocaina e 75 grammi di hashish.

Trentaseienne arrestato per spaccio: nascondeva la droga in casa

I carabinieri della Compagnia di Legnano con l'ausilio dell'unità cinofila di Casatenovo, hanno arrestato in flagranza di reato per spaccio, un 36enne, residente a Legnano, sorpreso a seguito di perquisizione personale e domiciliare in possesso di 11 grammi di cocaina suddivisa in 25 dosi e grammi 75 di hashish.

Rito direttissimo previsto per oggi presso tribunale il Busto Arsizio. Durante il servizio sono state eseguite altre perquisizioni e identificati 50 soggetti e recuperata anche un'autovettura abbandonata in prossimità della zona boschiva.