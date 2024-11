Domenica pomeriggio 24 novembre, la Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di una misura cautelare in carcere, emessa dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio nel mese di settembre 2024, nei confronti di cittadina italiana di 36 anni, ritenuta responsabile di diversi reati di furto e di insolvenza fraudolenta, commessi nel legnanese e nei comuni limitrofi nell'anno 2023/2024.

Trentaseienne arrestata per furto dalla Polizia

Le ricerche erano state avviate dai poliziotti del Commissariato Legnano in questo autunno, ma la donna aveva fatto perdere le tracce finché la volante del commissariato di via Gilardelli, in servizio di perlustrazione del territorio volto alla prevenzione e alla repressione dei reati, ha individuato in via per Gerenzano un uomo e una donna ben noti alle Forze dell'Ordine, che camminavano incappucciati in direzione di Castellanza.

Gli agenti hanno prontamente bloccato la donna accompagnandola in commissariato per l'esecuzione della custodia cautelare in carcere e al termine delle procedure di identificazione, è emerso che la stessa era ricercata nella provincia di Teramo e di Varese, nonché dalla Divisione Anticrimine della Questura di Milano per la notifica di una misura di prevenzione. I poliziotti hanno quindi avviato il coordinamento con gli uffici che avevano inserito le note di ricerca, sicché la donna, poi condotta presso la Casa Circondariale di San Vittore a Milano, é stata denunciata per il reato di truffa ed è stata sottoposta all'allontanamento con divieto di ritorno nel Comune di Rescaldina.

Stop alle misure alternative

Contestualmente, gli agenti hanno anche eseguito il decreto emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Varese nel mese di agosto, che aveva disposto la revoca dell'affidamento in prova, precedentemente concesso presso una struttura come misura alternativa alla detenzione in relazione a precedenti condanne, dalla quale la donna si era allontanata in estate senza più farvi ritorno e per le quali sono in esecuzione due anni e nove mesi di reclusione.