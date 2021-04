Ritardi sulla linea Milano-Mortara e sulla S9 a causa del guasto della motrice di un treno all’altezza di Cesano Boscone

Treno guasto a Cesano: ritardi e soppressioni su Milano-Mortara e S9

Ritardi sulla linea Milano-Mortara e sulla S9 a causa del guasto della motrice di un treno all’altezza di Cesano Boscone che sta provocando a cascata problemi ai convogli successivi. I pendolari alle 19 lamentavano cancellazioni e ritardi fino a 60 minuti dei treni in partenza da Porta Genova, con cambi di binario per poter bypassare il convoglio fermo a Cesano. E inevitabili assembramenti sui treni non soppressi.