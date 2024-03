Treni presi di mira con pietre e mazze sulla Milano-Mortara

Non solo i soliti disagi legati ai ritardi che da anni affliggono la Milano-Mortara una della tratte peggiori della Lombardia, ora anche un gruppo di vandali che si diverte a lanciare sassi e pietre contro i convogli mandando in frantumi i finestrini e quindi la sicurezza dei viaggiatori.

Azioni ad Albairate e Abbiategrasso

E’ quello che si è verificato qualche giorni fa nelle stazioni di Albairate , capolinea della S 9 e Abbiategrasso. Sono stati presi di mira dei convogli che hanno riportato diversi danni, con finestrini mandati in frantumi da sassi lanciati da vandali. La situazione più grave quella in località la Bruciata ad Albairate, dove il 26 febbraio 2024, ignoti con delle mazze hanno mandato in frantumi finestrini e porte di un convoglio fermo al binario. Risultato alcune corse in ritardo e soppresse, provocando notevoli disagi sull’ordinaria circolazione. I fatti sono stati denunciati e le forze dell’ordine verificheranno le telecamere di sorveglianza delle stazioni per tentare di individuare i responsabili di tali gesti.

Sicurezza sui convogli

Parlando di sicurezza, Franco Aggio, presidente dell’associazione pendolari Mi.Mo.Al ci aveva spiegato: