Tremendo schianto, muoiono due ragazze ventenni

Due ragazze di 19 e 20 anni morte e altri cinque giovani feriti. E’ il tremendo bilancio dell’incidente avvenuto poco dopo le 22 di venerdì a Esine (Brescia) sulla SS 42, la strada provinciale del Tonale e della Mendola, Uno scontro frontale tra due auto che non ha lasciato scampo alle due giovani. Due dei cinque feriti versano in gravi condizioni.

I soccorsi

Sul posto sono prontamente intervenute quattro ambulanze da Esine, Darfo, Berzo Demo e Breno, l’eliambulanza dal Civile e da Como, la Polizia stradale di Darfo e i Vigili del fuoco di Darfo e Breno, che hanno dovuto lavorare non poco per estrarre gli occupanti delle auto rimasti incastrati tra le lamiere: le due vetture erano letteralmente accartocciate. La strada è stata immediatamente chiusa. I feriti, che hanno tra i 30 e i 40 anni, sono stati trasferiti al vicino ospedale di Esine e in elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia.

