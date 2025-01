Tre spaccate nella notte in centro: ladri in fuga

Tre spaccate nella notte nel centro di Legnano.

Tre spaccate nella notte

Ladri in azione nel centro di Legnano. I malviventi, nella notte di oggi sabato 18 gennaio 2025, hanno colpito ben tre negozi che si affacciano sul centralissimo Corso Magenta: hanno spaccato le vetrate e poi entrati all'interno di due esercizi commerciali che vengono vestiti, Yamamay e American Marins, e poi anche in un negozio di telefonia Fastweb. Una volta dentro sono riusciti a prendere qualche contante dal fondo cassa per poi darsi alla fuga.

Le indagini

Sui furti stanno indagando i Carabinieri, la Polizia di Stato e la Polizia Locale, importanti potranno essere gli elementi che arriveranno dall'analisi delle telecamere di videosorveglianza.