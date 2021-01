Tre opere strategiche grazie ai soldi della Regione VIDEO

Tre importanti interventi sul fronte dei lavori pubblici nel Comune di Marcallo con Casone. Grazie al contributo di 350.000 euro erogato da Regione Lombardia con la Legge 9/2020, sono già partite

le fasi preliminari che riguardano un sostanzioso restyling di alcuni luoghi simbolo: piazza Italia a Marcallo, la palazzina sede delle associazioni a Casone e il plesso scolastico ‘E. De Amicis’.

Tre opere strategiche grazie ai soldi della Regione

All’adeguamento funzionale della scuola primaria e secondaria sarà destinata la parte più corposa deli interventi, quantificata in 200.000 euro, mentre per la riqualificazione di Piazza Italia è prevista una spesa complessiva di 100.000 euro e per l’efficientamento energetico della struttura di Casone sono stati destinati 50.000 euro.

Le modalità

La Regione ha già erogato il 20% del contributo, il resto della somma sarà accreditata nel corso del 2021, anno nel quale è anche previsto il termine dei lavori in ciascuno dei tre cantieri che saranno

pienamente operativi a breve, con l’approssimarsi di condizioni metereologiche più favorevoli.

