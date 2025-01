Tre operai feriti per una esplosione in fabbrica

Tre operai feriti trasportati negli ospedali di Rho e Niguarda. Questo il bilancio dell'incendio avvenuto stanotte alla Itelyum, un'azienda che confeziona solventi organici in via Sesia a Rho.

La causa dell'incendio sembra essere l'esplosione di un fusto

La causa dell'incendio sembra essere l'esplosione di un fusto contenitore in fase di carica. Nello scoppio sono rimasti feriti tre operai e trasportati in codice giallo negli ospedali di Niguarda e Rho per aver inalato fumi e riportato leggere ustioni.

Sette i mezzi intervenuti sul luogo dell'incendio

Sette i mezzi intervenuti sul luogo dell'incendio e provenienti dalle sedi di Rho, Garbagnate, Inveruno e dalla Centrale di via Messina da dove è stato necessario inviare sul posto anche gli esperti del nucleo Nbcr L'area, dopo essere stata bonificata e messa in sicurezza, è stata posta sotto sequestro dall'Ats. Non si conoscono ancora le cause che hanno provocato l'esplosione del fusto.