Tre minorenni giocano sui binari del treno: fermati dalla Polizia locale

La Polizia Locale ferma tre minorenni che giocano sui binari del treno. E' accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 26 giugno, a Parabiago.

Tre ragazzi giocano sui binari: intervento dei vigili

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 26 giugno, intorno alle 17 in prossimità della Stazione ferroviaria e durante uno dei controlli in borghese della Polizia Locale, un agente é intervenuto nei confronti di tre ragazzi che giocavano sui binari attraversandoli in continuazione. Tutto ciò è avvenuto nonostante la presenza di una staccionata posta tra i binari e posizionata in passato da FS per impedire tale attraversamento. Uno dei tre ragazzi si è addirittura cimentato nell'esecuzione di flessioni all'interno del binario 2, chiedendo agli amici che si trovavano sulla panchina attigua di riprenderlo o fotografarlo.

L'identificazione e il salvataggio dei protagonisti

I tre ragazzi sono minorenni, uno persino infraquattordicenne, residenti in comuni limitrofi alla Città di Parabiago. Sono stati, quindi, fermati dall'operatore in borghese intervenuto che ha richiamato anche l'attenzione del capostazione perché nessuno sembrava interessarsi a loro. In seguito gli stessi sono stati accompagnati presso il Comando di Polizia Locale in attesa dei genitori, n frattempo convocati in loco per spiegare loro l'accaduto e per la riconsegna dei figli minorenni.

Niente sconti dal Comando di Polizia Locale

Il Comandante del Comando di Polizia Locale interviene senza sconti:

"Questi interventi in borghese effettuati presso la stazione e in altre zone della città, nascono da una richiesta dell'Amministrazione comunale al fine di prevenire atti di violenza o di 'challenge', come si usa dire adesso. Un servizio che evita questi atti che mettono in grave pericolo chi pone in essere queste condotte. Ci auguriamo che da questa esperienza questi ragazzi abbiano capito il pericolo, ma nello stesso tempo lo abbiamo compreso anche altri loro coetanei.".

Il commento del sindaco

Indignato anche il sindaco Cucchi