Tre mezzi coinvolti in un incidente a Ozzero

Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 3 luglio 2024, incidente tra più mezzi a Ozzero, zona cascina Marina. Il sinistro, avvenuto verso le 14.30, ha coinvolto due auto e un furgone e 4 persone sono rimaste ferite . La strada dove è avvenuto l’incidente è un’area agricola, circondata da terreni, la direttrice che dalla sp 494, allo svincolo di Soria Vecchia, porta verso l’abitato di Ozzero.

Sul posto anche l’elisoccorso

Sul posto l’agenzia regionale per l’emergenza urgenza ha inviato due ambulanze, un auto medica, elisoccorso, vigili del fuoco e carabinieri. Da una prima ricostruzione dei fatti sono rimaste ferite diverse persone che si trovano a bordo dei mezzi coinvolti, ma non in maniera grave. Assistiti e stabilizzati sul posto dai sanitari, i feriti sono stati trasportati in vari ospedali per le cure dei traumi e ulteriori accertamenti. Sul posto oltre ai pompieri di Milano Darwin, anche i volontari del distaccamento di Abbiategrasso, rimasti sul luogo dell’incidente per mettere in sicurezza l’area.

I feriti: tre all’Humanitas uno a Legnano

I feriti dell’incidente sono il conducente di uno dei mezzi trasportato all’Humanitas di Rozzano in codice giallo per un trauma all’addome; poi sempre al pronto soccorso di Rozzano l’autista di un altro mezzo, per un trauma alla schiena e una donna di 62 anni , passeggera, con un trauma al torace. L’ultimo ferito, un uomo di 65 anni, è stato invece elitrasportato , anche lui in codice giallo, per un trauma all’arto inferiore, all’ospedale di Legnano.