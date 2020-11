Tre chili di droga in un’auto abbandonata.

Tre chili di droga nell’abitacolo di un’auto posteggiata nell’Oltrestazione

A scoprirli sono stati gli agenti della Polizia Locale di Legnano, durante un servizio di controllo del territorio effettuato in zona Oltrestazione. Notata un’utilitaria in apparente stato di abbandono, gli uomini del comandante Daniele Ruggeri hanno appurato che il veicolo risultava radiato dai pubblici registri per intestazione fittizia. Il personale ha deciso quindi di procedere all’ispezione della vettura. Nell’abitacolo hanno trovato quasi due chili di base grezza di eroina, tre panetti di hashish (per un totale di 800 grammi) e circa 300 grammi di cocaina. La sostanza, ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, era verosimilmente destinata allo spaccio nelle zone boschive dei comuni del Legnanese.

