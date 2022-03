Tre campi di sterpaglie in fiamme

BUSCATE-INVERUNO-CUGGIONO

E' successo nel pomeriggio di ieri, sul posto i Vigili del fuoco volontari di Inveruno

Sterpaglie in fiamme in tre paesi: è successo a Buscate, Inveruno e Cuggiono.

Sterpaglie a fuoco

Tre terreni con sterpaglie interessati da incendi. E' quello che è successo durante il pomeriggio di ieri, domenica 20 marzo 2022. Le fiamme sono scoppiate in aree di vegetazione di tre diversi paese; il primo episodio è avvenuto a Buscate, lungo il Canale Villoresi, il secondo in via Monte Grappa a Inveruno e il terzo in via Galilei a Cuggiono. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti e automobilisti che hanno visto fumo e fiamme provenire da quei campi.

L'intervento

Sul posto, in tutti e tre gli incendi, sono arrivati in pochi istati i Vigili del fuoco volontari di Inveruno che si sono occupati di sedare le fiamme e mettere in sicurezza le aree.