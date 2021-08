Due anziani soccorsi a Castano Primo per due distinti incidenti nella mattina di oggi. Poco, dopo, a terra anche una ciclista a Magenta

Tre cadute dalla bici nel giro di pochi minuti

Superlavoro per i soccorritori del territorio nella mattinata di sabato: nel giro di mezz'ora si sono infatti registrate ben tre cadute dalla bici, di cui due a pochi minuti di distanza l'una dall'altra nella sola Castano Primo.

Interventi tra Castano e Magenta

Primo infortunio, come riporta il portale di Areu, alle 9.32, ai danni di una 72enne, caduta in via Cottolengo e soccorsa dalla Croce Azzurra. Sette minuti dopo a cadere dalla bicicletta è stato in Corso Martiri Patrioti un uomo di 80 anni, soccorso dalla Croce rossa di Legnano. Alle 9.52, infine, è caduta dalla sua due ruote anche una 41enne a Magenta, lungo via Dante. E' stata soccorsa dagli operatori della Croce Bianca. Nessuna delle tre cadute per fortuna è risultata particolarmente grave.