Tre banditi armati di taglierino rapinano la banca: arrestati

Attimi di paura poco dopo mezzogiorno di oggi, martedì 30 luglio, in banca a Cusago.

Rapina in banca a Cusago: tre malviventi con taglierino nella filiale Mps

Tre banditi armati di taglierino si sono introdotti nella filiale del Monte dei Paschi di Siena di via Baggio angolo via Libertà. In quel momento all'interno dell'istituto di credito erano presenti alcuni clienti: i rapinatori hanno intimato loro di raccogliersi in un locale sul retro e di non muoversi, dopodiché hanno preteso che i dipendenti consegnassero loro il denaro presente in cassa.

Il pronto intervento dei Carabinieri ha mandato in fumo il piano dei banditi

Qualcuno però è riuscito a far scattare l'allarme e mentre i malviventi stavano mettendo i soldi nelle borse, un attimo prima che potessero fuggire, sono intervenuti i Carabinieri. Gli uomini dell'Arma sono arrivati in forze, con cinque gazzelle, e sono riusciti a bloccare i tre. I militari li hanno arrestati assicurandoli alla giustizia.