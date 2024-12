Tre arresti venerdì tra Senago e Lainate

Nel corso della giornata di venerdì 29 novembre, i Carabinieri della Compagnia di Rho hanno portato a termine una serie di operazioni che hanno condotto all’arresto di tre individui in distinte circostanze nei comuni di Senago (MI) e Lainate (MI).

A Senago

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della stazione di Senago hanno tratto in arresto un 40enne italiano, con precedenti di p

A Lainate

olizia, per violazione della misura cautelare di allontanamento dalla residenza familiare. Nonostante il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai genitori, l’uomo è stato sorpreso presso la loro abitazione, nei confronti dei quali aveva già precedentemente perpetrato episodi di violenza domestica.Più tardi, sempre a Senago, è stato arrestato un italiano 43enne, in stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol. L’uomo, già noto per violenze fisiche e psicologiche ai danni dei familiari conviventi, si è reso responsabile di estorsioni e minacce nei confronti dei genitori.

Infine, in serata a Lainate, un 39enne albanese, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di strumenti da scasso. L’uomo, che ha tentato di sottrarsi al controllo, è stato bloccato dai Carabinieri che hanno rinvenuto attrezzi per lo scasso.

Tutti gli arrestati sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Milano "San Vittore" a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.