Tre alberi cadono in strada per il maltempo FOTO

Tre alberi cadono in strada per il maltempo. In azione i soccorritori

Ieri sera, domenica 2 agosto, intorno alle 22, sono caduti tre alberi per il maltempo in via Marelli a Cerro Maggiore. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e in supporto anche il Gruppo della Protezione Civile Cerro Maggiore -San Vittore Olona – Rescaldina. Quest’ultimo gruppo è impegnato in un progetto sperimentale di monitoraggio per la verifica di eventuali criticità sui tre comuni ed è pronto a mettere in campo l’Unità di coordinamento e l’Unità mobile. Ieri sera era quindi presente con una squadra di 4 volontari opportunamente formati. L’intervento si concluso con la messa in sicurezza dell’area intorno all’1.30.

