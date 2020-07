Travolto dalla sua auto: anziano in gravissime condizioni

Travolto dalla sua auto a Legnano: anziano in gravissime condizioni.

E’ arrivato all’ospedale cittadino in arresto cardiocircolatorio l’87enne rimasto vittima del tragico incidente avvenuto stamattina, mercoledì 15 luglio, nel parcheggio all’angolo tra via Candiani e via Comasina a Legnano.L’uomo, G. C. G., è stato investito dalla propria auto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, avrebbe visto la sua auto muoversi nel parcheggio e avrebbe cercato di fermarla, finendo per rimanere travolto.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce Bianca di Legnano e un’automedica, che hanno soccorso l’anziano portandolo al Pronto soccorso in codice rosso, e gli agenti della Polizia locale, che hanno effettuato i rilievi del caso.

