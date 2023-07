Travolti dalla passione fanno sesso orale sulla panchina del parco

Fanno sesso orale sulla panchina del parco Goglio, davanti al cimitero di Rho e, nonostante gli avvertimenti degli agenti della Polizia Locale, il pomeriggio vengono ribeccati, alla stesso modo, nella zona dell'area cani di via Bersaglio

Travolti dalla passione nonostante il gran caldo

Bollenti spiriti al parco di via Goglio davanti al cimitero di Rho. Protagonisti della vicenda una coppia di 40enni denunciati dalla Polizia Locale di Rho per atti osceni in luogo pubblico, con l’aggravante di averli consumati in parchi frequentati da minorenni, due volte nell’arco della stessa giornata.

Sesso orale sulla panchina davanti al percorso di educazione stradale per i bambini

Un uomo e una donna sono stati sorpresi attorno a mezzogiorno nel parco di via Goglio intitolato a Lea Garofalo, l’area verde di fronte al cimitero centrale di corso Europa che comprende anche il Parco dell’educazione stradale. Gli agenti della Polizia Locale hanno notato i due intenti a compiere atti sessuali espliciti su una delle panchine, in pieno giorno.

L'ipotesi di una multa da 5mila a 30mila euro non li ha fermati

La coppia è stata invitata a seguire gli agenti nel vicino comando, ma evidentemente l’ipotesi di incorrere in pesanti sanzioni, si va da 5mila a 30mila euro non ha frenato i loro bollenti spiriti Poco più tardi, nel primo pomeriggio, le stesse persone hanno ripetuto le stesse azioni poco lontano dal magazzino comunale, nell’area verde di via Bersaglio a pochi passi dall'area cani.

Accompagnati al Comando e denunciati

Una pattuglia ha sorpreso la coppia e l’ha accompagnata al comando, dove questa volta è scattata la denuncia per atti osceni in luogo pubblico.