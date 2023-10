Il sinistro si è verificato mercoledì pomeriggio: il ferito è in gravi condizioni. L’investitore è stato identificato: è un uomo di nazionalità albanese.

Travolge un pedone, scende dall’auto e scappa: identificato dalla Locale

L’ha investito, poi anziché fermarsi a prestare aiuto, è scappato a piedi.

Il sinistro si è verificato mercoledì, intorno alle 16: un pedone che transitava sulle strisce pedonali d via Rimembranze 1 è stato investito da un’auto. Sul posto è immediatamente intervenuta la Polizia locale che ha trovato la persona a terra, ferita, sbalzata in avanti di alcuni metri rispetto al punto d'urto.

Il conducente dell’auto ha abbandonato il veicolo e si è dato alla fuga con il tentativo di sottrarsi ai controlli di polizia.

Le scrupolose indagini di polizia giudiziaria condotte dalla Polizia Locale di Lainate, che si è basato sull’ascolto dei testimoni e sull’analisi dello stato dei luoghi, varchi di accesso e telecamere di videosorveglianza, hanno permesso di individuare il responsabile del sinistro che si era allontanato cercando di sottrarsi alle conseguenze di legge.

L’uomo, di nazionalità albanese, è stato portato in Comando, dove ha ammesso le sue responsabilità ed è stato perseguito ai sensi di legge.

L'infortunato pedone è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

«Voglio ringraziare gli agenti per il tempestivo, efficace ed efficiente intervento che ha permesso di assicurare alla giustizia l'autore di reato stradale, che volontariamente si è allontanato dal luogo dell'evento con la finalità di rimanere ignoto - ha detto il comandante della Polizia locale Lorenzo Pasqualetti – I poliziotti si sono distinti per professionalità, merito e celerità nella risoluzione delle problematiche; da non trascurare, altresì, il lavoro di monitoraggio del territorio garantito dalle telecamere presenti che sono state ampliate e potenziate dal sindaco e dall'Amministrazione comunale».