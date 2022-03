Trauma cranico e trasporto in ospedale con l'elisoccorso per l'operaio feritosi a Rho

INFORTUNIO SUL LAVORO

Dopo le prime medicazioni l'uomo, che oggi pomeriggio è rimasto ferito in un incidente sul lavoro in una ditta per la logistica, è stato stabilizzato e trasportato alla volta del San Carlo

Trauma cranico e trasporto in elisoccorso in ospedale per un 55enne feritosi nel pomeriggio di oggi, lunedì 14 marzo, a Rho all'interno della ditta Fercam di via Boiardo.

Incidente sul lavoro in via Boiardo

Ha rimediato un trauma cranico a seguito della caduta da una ribalta, l'operaio che nel pomeriggio di oggi, lunedì 14 marzo, è stato vittima di un incidente sul lavoro avvenuto all'interno dell'impianto Fercam di via Boiardo, a Terrazzano (Rho). Soccorso da un'ambulanza del Rho Soccorso e da un elisoccorso, l'uomo è stato trasportato alla volta dell'ospedale San Carlo, a Milano, per ricevere ulteriori cure.

Circostanze ancora da chiarire

Sono ancora da chiarire le circostanze in cui è avvenuto il sinistro, ma non ci sono particolari dubbi rispetto al fatto che l'operaio sia caduto dalla ribalta facendo subito scattare l'intervento dei sanitari in codice rosso. Anche Polizia e Vigili del Fuoco sono stati allertati a seguito dell'incidente. La strada che conduce all'azienda è rimasta paralizzata dal traffico, complice anche l'orario di punta.