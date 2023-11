Trattore s’incendia e divora un capanno

Un incendio ha provocato ingenti danni ad una struttura di una cascina a Morimondo: le fiamme sono partite da un trattore che si è incendiato. Il rogo è scoppiato alle 23 circa di martedì 31 ottobre 2023.

Trattore si incendia e divora un capanno

Da una prima ricostruzione dei fatti un merlo telescopico, mezzo agricolo, dopo essere stato utilizzato per l’intera giornata di lavoro è stato parcheggiato in un deposito. Con tutta probabilità, per cause ancora da accertare, per un cortocircuito il trattore ha preso fuoco e le fiamme sono divampate fino a raggiungere il tetto del capanno.

Il Merlo è andato completamente distrutto, oltre ad aver coinvolto parte del tetto e del deposito, che sono stati divorati dalle lingue di fiamme.

L'intervento dei Vigili del Fuoco

Nessun danno a persone e animali dell’azienda agricola e non sono state coinvolte balle di fieno. Per domare le fiamme sono intervenute diverse squadre di Vigili del fuoco provenienti da Abbiategrasso, Magenta, Corbetta e Milano.

Le operazioni, per mettere in sicurezza l’area e soprattutto raffreddare il tetto, si sono concluse dopo circa tre ore d’intenso lavoro.