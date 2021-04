Transita nella Ztl: carro funebre multato durante il funerale

Una multa in Ztl al carro funebre durante la celebrazione di un funerale. È accaduto alle Onoranze funebri Lista di Busto Garolfo.

Carro funebre multato durante il funerale

Protagonista di questa curiosa vicenda l’Agenzia di pompe funebri Lista di Busto Garolfo, impegnata in un funerale a Rho. Uno dei suoi mezzi, infatti, passato in una zona a traffico limitato nel corso di un funerale, è stato multato nonostante il nulla osta ottenuto pochi giorni prima dallo stesso Comune di Rho e nonostante il libretto del veicolo riporti l’indicazione “autofunebre per trasporto salme”.

Il racconto

Ha commentato l’amministratore dell’Agenzia di pompe funebri bustese, Francesco Lista:

“Dicono che avremmo dovuto comunicare le targhe, ma, se il Comune di Rho mi autorizza a fare il funerale il 2 febbraio alle 14, non è normale che alle 14.10 mi facciano una multa in Ztl e che mi dicano che avrei dovuto comunicare le targhe. Adesso ho comunque già pagato la multa, di 75 euro, perché mi hanno detto che altrimenti avrei dovuto fare ricorso al giudice di pace. Quando si celebra un funerale, siamo un servizio pubblico, quindi mi sembra un po’ assurdo che si debbano comunicare le targhe per entrare a fare il funerale, soprattutto considerando che il Comune di Rho ci aveva autorizzati a farlo. Tra l’altro, non sono l’unico ad aver preso una multa, anche l’altro carro funebre (a noleggio, ndr) l’ha presa. Adesso mi hanno dato un pass che dev’essere rinnovato ogni due anni e sto chiedendo un permesso a tutti i Comuni in cui opero per evitare situazioni simili in futuro”.