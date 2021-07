Tragico incidente tra moto e furgone: morto un 48enne

Tragico incidente tra moto e furgone a Magnago: morto un 48enne

Ambulanza, autoemdica ed elisoccorso sono intervenuti in codice rosso questo pomeriggio, mercoledì 21 luglio, intorno alle 16.30, in via Carroccio a Magnano per un gravissimo incidente.

Nel sinistro, che ha visto protagoniste un furgone e una moto, è rimasto coinvolto un uomo di 48 anni.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale.

Inutile l'intervento dei soccorritori: il centauro è deceduto sul posto.

Ora sarà compito delle Forze dell'ordine capire la dinamica dell'incidente. Nel mente il tratto di strada teatro del sinistro è stato chiuso al traffico.