Tragico incidente sulla tangenziale: esce dall'auto e viene investito e ucciso

Impatto mortale

Il dramma si è consumato davanti gli occhi degli amici

Tragico incidente sulla tangenziale: esce dall'auto e viene investito da una macchina di passaggio. E' accaduto questa domenica, 24 ottobre, alle 5,15, sulla tangenziale Ovest, nel tratto dell'innesto tra Corsico e Gaggiano.

A perdere la vita è stato un ragazzo di 24 anni. La ricostruzione è al vaglio degli inquirenti ma dalle prime testimonianze sembrerebbe che il 24enne, alla guida di una macchina con a bordo altri tre amici (tra i 23 e i 26 anni), abbia urtato con la stessa contro un camion, un forte impatto ma nulla di grave, il dramma però, è arrivato subito dopo. Il giovane è uscito dall'auto incidentata ed è stato travolto da una vettura di passaggio. La tragedia si è consumata davanti gli occhi degli amici.

I soccorsi

Sul posto sono arrivate due ambulanze e l'auto medica ma per il giovane di 24 anni non c'è stato nulla da fare, il personale sanitario ha potuto solo constatarne il decesso. I tre amici sono stati trasportati negli ospedali di Rozzano e San Carlo in condizioni non gravi (codice giallo e verde) ma sotto shock. Sul luogo dell'impatto anche i Vigili del fuoco ed il personale della Ast di Assago.