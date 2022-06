Tragico incidente in autostrada: prof muore a 25 anni

Tragico incidente in autostrada: Erica Petrelli, giovane insegnante dell'Istituto comprensivo Aldo Moro di Abbiategrasso, muore a 25 anni mentre tornava nella "sua" Puglia insieme al padre.

Tragico incidente: muore prof di 25 anni

Lo schianto è avvenuto nella notte tra sabato 25 e domenica 26 giugno 2022. Erica Petrelli, che aveva iniziato a lavorare come insegnante all'Istituto comprensivo Aldo Moro di Abbiategrasso a inizio dello scorso anno, stava tornano a casa, a Cassano delle Murge in Puglia, per trascorrere le vacanze e tornare dalla sua famiglia. Il padre era venuto a prenderla. Erano quasi a casa, quando l'auto sulla quale viaggiavano è stata coinvolta in un incidente all'uscita per il casello di San Severo sull'A14. Purtroppo Erica è morta prima dell'arrivo dei soccorsi. Il padre, 56 anni, mentre veniva elitrasportato all'ospedale di Foggia.

Una Messa a Bià

Dall'Istituto scolastico abbiatense fanno sapere:

"Tutta la nostra comunità scolastica abbraccia la famiglia della professoressa Erica Petrelli, esprimendo vicinanza e affetto per la sua prematura e improvvisa scomparsa. Ciao Erica... lasci un ricordo splendido di competenza e delicatezza! Giovedì 30 giugno 2022 alle ore 20.30 presso la chiesa del Sacro Cuore si terrà un momento di preghiera per chi vorrà partecipare".