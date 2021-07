Tragico epilogo per la caduta da moto: il centauro è morto

Tragico epilogo per la caduta da moto a Pregnana Milanese: il centauro è morto

Purtroppo non c'è stato nulla da fare: il centauro 52enne è morto dopo essere caduto dalla moto mentre percorreva via Roma a Pregnana Milanese. Nonostante lo sforzo dei soccorritori e il trasporto in codice rosso all'ospedale Niguarda il motociclista non ce l'ha fatta.

L'incidente, rivelatosi poi mortale, è avvenuto questo pomeriggio, martedì 27 luglio, poco prima delle 16.

L'uomo, che era a bordo di una potente moto, per cause che saranno presto chiarite grazie alle numerose testimonianze rilevate dai Carabinieri, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro i paletti che dividono la carreggiata dalla zona pedonale.