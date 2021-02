Rho si è svegliata sotto shock ieri mattina, domenica 7 febbraio 2021, con la notizia della tragica morte dell’animalista e staffetta Elisabetta Barbieri e del 46enne volontario dell’Enpa (Ente nazionale protezione animali) Federico Tonin. L’incidente è avvenuto intorno alle 5.30 nel tratto di strada tra Pesaro e Cattolica in direzione Bologna e ha visto il coinvolgimento di due mezzi pesanti e un furgone. I volontari stavano portando un cane a conoscere la sua nuova famiglia.

Tragedia sulla A14: sgomento e dolore dell’Amministrazione di Rho per la morte di Elisabetta Barbieri

L’Amministrazione comunale ha espresso il suo dolore per la tragica scomparsa di Elisabetta Barbieri e Federico Tonin, vittime di un terribile incidente stradale in A14 tra Pesaro e Cattolica, mentre trasportavano cani e gatti da adottare per una staffetta dell’Ente Nazionale Protezione Animali.