Tragedia sui binari: persona travolta e uccisa dall’Eurocity

Treni fermi e rilievi in corso dopo l’incidente mortale avvenuto questa mattina, martedì 12 gennaio, lungo i binari di Busto Arsizio.

Coinvolto nell’incidente mortale l’Eurocity 37, che collega la Svizzera a Milano.

Non si conoscono al momento le generalità della persona travolta. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato cittadino insieme alla Polfer, ai Vigili del Fuoco e a un’ambulanza e un’automedica in codice rosso ma, a quanto si apprende purtroppo ogni tentativo dei sanitari è risultato vano.

La circolazione dei treni lungo tutta la linea è stata interrotta

La Rete Ferroviaria Italiana ha subito comunicato che “il traffico ferroviario è sospeso. Le autorità competenti sono sul posto per svolgere i necessari accertamenti”.

Cancellazioni anche sulle linee Trenord interessate, da Milano verso Varese-Porto Ceresio, Arona-Domodossola, Luino e da Lugano a Malpensa.

