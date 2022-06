Tragedia sulla strada, un accoltellato e una rissa SIRENE DI NOTTE

Notte di grande lavoro per i soccorritori della nostra zona.

Un accoltellato e un incidente mortale

Paura a Cerro Maggiore nella serata di ieri. Erano le 21.50 quando le sirene si sono sentite in via Dante: un 23enne è rimasto ferito, probabilmente dopo un'aggressione nella quale qualcuno lo ha colpito con un coltello o comunque con un oggetto tagliente. Le sue condizioni sembravano gravissime: sul posto è arrivata, in codice rosso, l'ambulanza della Croce rossa di Busto Arsizio e i Carabinieri della Compagnia di Legnano. Il giovane è stato medicato e poi portato, in codice verde, alla Mater Domini di Castellanza.

Tragedia invece lungo la Sp236 a Cisliano. Erano le 21.24 quando due auto si sono scontrate: un uomo è morto e una donna si trova in gravi condizioni. L'impatto è stato molto violento. Tre le persone rimaste ferite. Sul posto, in codice rosso, sono arrivate quattro ambulanze, due automedica, l'elisoccorso, i Vigili del fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso. Per un 49enne non c'è stato nulla da fare, una ragazza di 24 anni è stata portata in codice rosso al Niguarda di Milano. Ferito e portato in codice giallo all'ospedale di Rozzano un 18enne.

Altro incidente e botte

Auto ribaltata a Rho: è successo intorno alle 21.30, in via Ghisolfa. Il conducente dell'auto, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua vettura andando a ribaltarsi. Sul posto sono arrivati i soccorritori con l'ambulanza di RhoSoccorso e i Carabinieri: il conducente, un 24enne, è stato portato in codice giallo all'ospedale san Carlo di Milano.

Un ferito, sempre nella notte, a Legnano. Era da poco passata la mezzanotte quando un 55enne è stato trovato ferito in via Venegoni. Sul posto l'ambulanza della Croce rossa di Busto Arsizio che l'ha trasportato, in codice verde, alla Mater Domini di Castellanza. Paura ancora a Parabiago: intorno alle 3.21 si è registrata una rissa sul Sempione, dove è rimasto ferito un ragazzo di 21 anni. Sul posto è arrivata l'ambulanza della Croce rossa che dopo le prime cure sul posto l'ha trasportato in codice verde all'ospedale di Legnano. Sul posto anche i Carabinieri.

Troppo alcol a Rescaldina. Erano le 3.32 quando i soccorritori sono arrivati in un esercizio pubblico di via Fratelli d'Italia: a stare male per aver bevuto troppo era una 24enne. Sul posto l'ambulanza della Croce rossa che l'ha portata, in codice verde, alla Mater Domini di Castellanza.