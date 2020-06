Tragedia in via Cassolnovo, muore un uomo

Tragedia ieri sera, mercoledì 23 giugno, in via Cassolnovo ad Abbiategrasso. Attorno alle 21, un uomo di circa 60 anni è morto per un malore.

Tragedia in via Cassolnovo

Sul posto un’ambulanza della Croce Bianca di Magenta e l’automedica, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. E’ stato riscontrato il decesso ancora prima del trasporto in ospedale.

VAI ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE