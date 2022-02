Tragedia in stazione: una persona travolta dal treno

Ad Abbiategrasso

Una persona è stata travolta e uccisa da un treno all'altezza della stazione di Abbiategrasso: la circolazione dei treni è stata sospesa.

Tragedia in stazione ad Abbiategrasso: una persona è stata travolta e uccisa da un treno intorno alle 16.15 di oggi, venerdì 4 febbraio 2022.

Tragedia in stazione: persona travolta dal treno

Erano circa le 16.15 di oggi, venerdì 4 febbraio, quando la macchina dei soccorsi si è attivata per cercare di salvare una persona che era stata travolta da un treno all'altezza della stazione ferroviaria di Abbiategrasso.

I soccorsi

Sul posto, in codice rosso, sono giunti un'ambulanza e un'automedica, oltre ai Vigili del fuoco. Purtroppo non c'è stato nulla da fare e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le Forze dell'ordine sono al lavoro per accertare la dinamica dei fatti.

Circolazione dei treni sospesa

A causa del grave incidente, la circolazione dei treni sulla linea Milano-Mortara è sospesa. Sono così stati attivati autobus sostitutivi.