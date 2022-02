Tragedia in stazione, morta donna

Garbagnate

Donna investita dal treno a Garbagnate. Forti ripercussioni sul traffico ferroviario nella linea Milano Saronno

Tragedia a Garbagnate. Morta travolta da un treno in transito una donna.

A Garbagnate

Tragedia alla stazione dei treni di via Volta a Garbagnate Milanese, in località Serenella. Sarebbe una donna la persona travolta dal treno in transito alla stazione Garbagnate Parco Groane. E' accaduto poco dopo le 14. Sul posto sono accorsi il personale sanitario, equipaggi dei Vigili del Fuoco, forze dell'ordine. Ma per la vittima non è stato possibile fare nulla.

Donna travolta

L'incidente è avvenuto fra le stazioni di Garbagnate centro e Serenella. In corso tutti gli accertamenti del caso. La vittima sarebbe una donna di 82 anni.

Treni in ritardo

Forti ripercussioni sul traffico ferroviario, con tutti i convogli in transito fra Milano e Saronno condizionati da pesanti ritardi superiori anche a un'ora.